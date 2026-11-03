МВФ радить Україні підвищити тарифи на газ та електрику у понад 2 рази

МВФ радить Україні відмовитися від ПСО для світла та газу

Фіскальні витрати на енергетичні субсидії, пов'язані із ПСО та аналогічними заходами, досягли 3,7% ВВП України на рік у 2024-2026 роках – МВФ пропонує два сценарії відмови від них.

Про це йдеться у жовтневому звіті Міжнародного валютного фонду (МВФ) "Оцінка бюджетних витрат на енергетичні субсидії та варіанти реформ".

Довідка. ПСО (від англ. Public Service Obligations) – це покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії та газу для захисту інтересів споживачів. В Україні під час війни це означає заморожені тарифи на світло та газ для населення.

Аналітики МВФ уточнюють, що чинні тарифи на електроенергію та газ становлять 41% та 49% вартості покриття витрат відповідно, тоді як обсяги ПСО на ринку електроенергії становлять близько 1,8% ВВП, а газу – близько 1,4% ВВП.

Ще 0,3% ВВП становлять субсидії на тепло для побутових споживачів поза межами будь-якої системи ПСО через мораторій на підвищення цін на комунальні послуги, а 0,2% ВВП – субсидії виробникам електроенергії з відновлюваних джерел.

У фонді пропонують Україні два сценарії поступової відмови від ПСО протягом трьох років шляхом поступового підвищення тарифів. Вони відрізняються цільовими тарифами на газ та електроенергію на третій рік впровадження.

У сценарії "А" – as usually – ціна електроенергії після поступового підвищення становитиме 9,7 грн/кВт*год, ціна газу – 22 грн/куб. м (з ПДВ).

Сценарій "Б" – "відновлення" – ґрунтується на повоєнному середньостроковому стабільному стані та передбачає, зокрема, підвищення ефективності постачання та прозоро оцінені потреби відбудови України.

За ним ціна електроенергії має становити 6 грн/кВт*год, а газу – 17,2 грн/куб. м (з ПДВ).

"В першому сценарії цільові рівні тарифів на 3-й рік відображають поточні ринкові умови, що означає загальне підвищення тарифів на 141% та 104% для електроенергії та газу відповідно.

В другому сценарії цільові рівні тарифів на 3-й рік відображають ринкові ціни, закріплені на середньострокових контрольних виробничих витратах постачальників. Цей сценарій передбачає загальне підвищення тарифів на 52% та 60% для електрики та газу відповідно", – йдеться у звіті.

За обома сценаріями ПСО скасовується поступово, наприклад, на 20% у перший рік, на 60% – у другий і ще на 20% – у третій.

МВФ наголошує, що реформа енергетичних субсидій забезпечує значні фіскальні вигоди: економія від повного пакета реформ сценарію "А" становитиме 3,2% ВВП, а за сценарієм "Б" – 1,5% ВВП.

Водночас у фонді пишуть, що зміна тарифів на енергоносії має супроводжуватися належною соціальною підтримкою поза межами цін на них. При цьому впроваджувати цільові соціальні тарифи на енергоносії на цьому етапі не рекомендують.

Нагадаємо:

Влітку Секретаріат Енергетичного співтовариства висловив занепокоєння щодо окремих аспектів української моделі ПСО для населення та її впливу на функціонування ринку.

Наприкінці вересня уряд продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це означає, що ціна на газ для населення України взимку залишиться незмінною.