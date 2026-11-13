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В УЗ порахували, скільки пасажирів скористались пересадками на автобуси

Анастасія Жарикова — 13 листопада, 12:46
В УЗ порахували, скільки пасажирів скористались пересадками на автобуси
Фото ілюстративне
Укрзалізниця

Близько 10 тисяч осіб скористались проєктом "УЗ довезе" з пересадки між залізничним та автобусним транспортом для прифронтових ділянок Сумської та Харківської областей.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Хочу сказати, що програма компенсації довозу через автобуси є максимально актуальною. Вона була започаткована 1 жовтня. Загалом нею скористалися близько 10 тисяч людей", - сказав Калашник.

Міністр нагадав, що у межах відповідної програми діють два маршрути, зокрема Конотоп-Суми, а також Харків-Лозова.

Нагадаємо:

Франція передасть Україні 34 великих пасажирських автобуси. Їх використовуватиме Укрзалізниця в межах проєкту "УЗ Довезе".

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