Уряд майже обнулив прогноз зростання економіки України

Кабінет Міністрів знизив прогноз зростання економіки України на 2026 рік із 1,6% до 0,1%, а на наступний рік очікує зростання лише на 0,4%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, 11 листопада уряд оновлює сценарій макропрогнозу, на якому ґрунтується проєкт державного бюджету на 2027 рік.

Прогноз зростання ВВП на наступний рік погіршили з 1,3% до 0,4%.

Водночас уряд очікує швидшого зростання цін. Прогноз інфляції на 2026 рік підвищили з 9,2% до 10,6%, а на 2027-й – з 8,2% до 8,5%.

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Нагадаємо:

29 жовтня Національний банк також різко погіршив прогноз економіки: замість зростання на 1,8% регулятор очікує падіння ВВП України на 0,4% за підсумками 2026 року.

Основними причинами перегляду НБУ назвав посилення російських ударів по підприємствах і логістиці та блокування морського експорту. Найбільших втрат зазнали металургійні та рудні підприємства.

Тоді ж Нацбанк підвищив прогноз інфляції на кінець цього року до 12,5%, а на наступний – до 7,3%.