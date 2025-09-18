Новини 18 вересня: ексрегіонал Іванющенко у розшуку, у РФ зупиняються АЗС через "форс-мажори"

Про що говорили сьогодні?

Про Іванющенка: Екснардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі у Києві на понад 160 млн грн, оголосили у розшук.

Про Росію: У Росії гуртові продажі бензину знизилися до дворічного мінімуму, ціни бʼють рекорди, а дефіцит загострюється у регіонах РФ через високий попит серед аграріїв та зупинки НПЗ після атак українських дронів. В регіонах РФ дві незалежні мережі (близько 20 АЗС в кожній) призупинили роздрібні продажі.

Два безпілотники атакували "Газпром нафтохім Салават" в республіці Башкортостан. Завод знаходиться за 1500 км від кордону з Україною.

Про Плейсіті: Українське державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity визначило, хто сертифікуватиме та інспектуватиме гральне обладнання. Це випробувальний центр ДП "Український державний центр радіочастот", ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" та український НДІ спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Про УЗ: "Укрзалізниця" відновила живлення на ділянці, яку 17 вересня пошкодив ворог.

Економіка Росії розбалансована. Рекордні воєнні видатки, низькі ціни на енергоносії та вичерпання Фонду національного добробуту роблять свою справу. Макроекономічні індикатори вказують на початок стагфляції в російській економіці.