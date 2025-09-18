Мільярд туди, мільярд сюди: гід по державному бюджету 2026 року

Понад 650 напрямків видатків і їх розмір, а також зміни порівняно з 2025 роком.

15 вересня уряд затвердив проєкт бюджету на 2026 рік. Найбільші видатки – військові. Їх фінансування колосальне, але в наступному році оборонний бюджет майже не змінюється порівняно з 2025-м.

Видатки на освіту, медицину, пенсії та інші соціальні програми помітно зростають. Натомість напрями з відновлення інфраструктури, розмінування та розвитку економіки майже не змінюються.

Такий перерозподіл ресурсів і пріоритетів подає важливий сигнал: уряд намагається не лише утримати фронт, а й забезпечити соціальне "перечікування" війни – зменшити втому населення та уникнути хвилі невдоволення.

Оборонний бюджет вперся в стелю

Видатки на безпеку й оборону залишаються безпрецедентно високими: у проєкті державного бюджету це 2,8 трлн грн, тобто понад чверть усього ВВП. Проте порівняно з 2025 роком ця сума зросла лише символічно – на 0,6%. Це при дефіциті 300 млрд грн у 2025 році. На закупівлю зброї передбачено навіть менше, ніж зараз.

Іншими словами, оборонний бюджет 2026 року майже досяг межі, яку Україна здатна профінансувати власними силами: близько 27,2% ВВП спрямовуються на військо, правоохоронців та інші силові структури.

Подальше нарощення оборонних видатків можливе лише завдяки зовнішній допомозі, якщо на це буде згода донорів. Проте це лише часткове виправдання. Особливо дісталося рятувальникам, які щоденно дістають людей з-під завалів: їм урізали фінансування найбільше.

Соціальні видатки зростають найбільше

На відміну від оборони, соціально-гуманітарні сфери у 2026 році отримають значне фінансове вливання. Видатки на підтримку населення зростуть на 10% до 467 млрд грн. Гроші підуть передусім на пенсії та різні допомоги.

Трансферт Пенсійному фонду збільшать до 251 млрд грн, аби забезпечити своєчасні виплати 10-мільйонній армії пенсіонерів та проведення індексації з 1 березня 2026 року. Паралельно уряд уперше за останні два роки підвищить соціальні стандарти: заплановано збільшення мінімальної зарплати (на 8% з 1 січня) і прожиткового мінімуму (на 9,9%), що автоматично підтягне мінімальні пенсії та соціальні виплати.

Охорона здоров’я теж серед лідерів зростання. Бюджет сфери медицини збільшиться на 15% до 258 млрд грн. Ці кошти підуть і на воєнні потреби медицини (лікування поранених, реабілітацію ветеранів), і на підтримку цивільних. Зокрема, зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги зростуть до 35 тис. грн на місяць, розшириться програма безоплатних ліків для хронічних хворих, будуть профінансовані нові скринінгові програми для осіб віком понад 40 років.

У бюджеті на 2026 рік передбачені окремі кошти на перинатальні центри, дитячу та психіатричну допомогу, обладнання і центри реабілітації.

Найбільший відсотковий стрибок відбувається в освіті. Видатки на цю сферу заплановано на рівні 265 млрд грн, що на третину більше, ніж у 2025-му. Це рекордна сума за всю історію, вона покликана профінансувати суттєве підвищення зарплат учителів та розвиток шкіл. Уряд заклав підвищення оплати праці освітян на 50% (двома етапами протягом року).

Також збільшать стипендії для студентів та видатки на шкільні потреби: від харчування дітей до облаштування укриттів і закупівлі шкільних автобусів.

Ба більше, у 2026 році пропонуються нові видатки в цьому напрямку, які максимально наближають Україну до стандартів розвиненого соціалізму. Уперше на медичні "чек-апи" виділять 5,33 млрд грн, на повне харчування в школах – 14,4 млрд грн, на компенсацію знищеного росіянами житла (програма Home) – 2,47 млрд грн.

В уряді кажуть, що бюджет соціальний. Дехто в цьому може побачити привид майбутніх виборів.

Відновлення відкладається на потім

Третя група напрямків – відбудова, інфраструктура, розвиток економіки – опинилася в аутсайдерах за пріоритетністю. У проєкті бюджету видно, що уряд відкладає масштабне відновлення до кращих часів.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає лише 35,3 млрд грн – на третину менше, ніж у 2025 році. Передусім – через зменшення видатків на обслуговування боргу і відсутність будівництва водогонів у районі Каховського водосховища.

Деякі скорочення видатків зрозумілі. Наприклад, бюджет агентства Playcity скоротять через те, що у 2025 році (це не точно) має бути впроваджена система онлайн-моніторингу.

Деякі скорочення зрозуміти важче. Наприклад, на критично важливе очищення звільнених територій від мін та снарядів закладена відносно невелика сума. Програма гуманітарного розмінування сільгоспземель у 2026 році отримає лише 1 млрд грн – стільки ж, скільки у 2025-му.

Цей обсяг виглядає краплею в морі порівняно з реальними потребами: наразі мінними полями залишаються сотні тисяч гектарів. Передбачається, що левову частку видатків на розмінування візьмуть на себе іноземні партнери та спеціальні фонди.

Інші напрямки розвитку теж фінансуються за залишковим принципом. Видатки на відбудову економіки та підтримку бізнесу невеликі. Фонд розвитку підприємництва (програми пільгового кредитування) отримає 18 млрд грн, програма доступної іпотеки "єОселя" – 15,8 млрд грн, гранти для малого бізнесу – 4,8 млрд грн.

Агропромисловий комплекс матиме 13,1 млрд грн підтримки, з яких частина теж піде на розмінування полів. Видатки Міністерства інфраструктури та розвитку громад, за винятком захищених статей, зростають несуттєво або скорочуються.