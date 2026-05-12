На Черкащині загорівся поїзд під час руху

У Черкаській області поблизу села Косарі 12 травня загорівся електропоїзд під час руху.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Евакуювали 40 пасажирів, ніхто не постраждав.

Рятувальники погасили пожежу вагонів електропотяга площею 180 кв. м.

В "Укрзалізниці" уточнили, що мова йде про поїзд №6551/6552 Черкаси — Знам'янка. Компанія з'ясовує технічні причини загоряння.

"Пасажирів резервним складом відправили зі станції Косарі із затримкою 1,5 години. Маршрут руху — без змін", - розповіли в УЗ.

Протягом 2025 року та від початку 2026 року було зафіксовано понад 1535 російських атак на об'єкти залізничної інфраструктури, ворог пошкодив понад 17 260 об'єктів та більш як 300 локомотивів.