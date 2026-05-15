Ціни на російську нафту в Китаї та Індії знову знизилися – Reuters

Премії на російську нафту в Індії та Китаї знизилися

Спотові премії на російську нафту марки ESPO Blend з Далекого Сходу на китайському ринку, а також марки Urals на індійському ринку, почали знижуватися.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Зокрема, ціни на ESPO Blend у Китаї знижуються через низьку маржу на нафтопереробних заводах та слабкий попит. Партії, поставка яких запланована на кінець червня та липень, торгувалися з премією у 4-5 дол. за барель до ціни Brent.

За поставки на кінець травня та червень премія становила близько 6-7 дол. відносно Brent.

Причиною зниження премій в Індії також слугує обмежений попит. Він знижується, оскільки високі ціни на нафту змушують НПЗ скорочувати свої маржі та отримувати менше прибутку.

Так, наприклад, деякі приватні НПЗ у китайській провінції Шаньдун скорочують виробництво пального після того, як війна в Ірані призвела до зростання цін на нафту.

Також частину заводів закрили для технічного обслуговування, що також знизило попит на російську нафту.

Однак, незважаючи на нижчі премії, ціни на ESPO залишаються значно вищими, ніж були до початку війни в Ірані. Джерела агентства низько оцінюють ймовірність того, що премії найближчим часом перейдуть у знижки.

Трейдери кажуть, що зниження шансів на швидке завершення конфлікту на Близькому Сході продовжує підтримувати високі ціни на російську нафту, і навіть у разі укладення миру ринку знадобиться певний час для відновлення рівноваги.

Скорочення поставок іранської та венесуельської нафти до Китаю також продовжує підтримувати ціни на російську нафту.

Тим часом доступність нафти ESPO Blend залишається відносно високою, а експорт зберігається на рівні понад 1 млн барелів на добу. Росія планує ще більше наростити відвантаження у травні.

Нагадаємо:

Середня ціна російської нафти, яку використовують для розрахунку податків, у квітні зросла до 94,87 долара за барель – найвищий рівень із вересня 2014 року.

До початку війни на Близькому Сході російська нафта Urals продавалася з найбільшою знижкою з 2023 року. Тоді вона була на 30,62 дол. дешевша за Brent, а ціна за барель становила 40-42 дол.