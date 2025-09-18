Автомати, столи, онлайн-казино: PlayCity визначило, хто і що сертифікуватиме

Українське державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity визначило суб’єктів сертифікації та інспектування грального обладнання.

Про це повідомила пресслужба агентства.

До переліку тих, хто сертифікуватиме та інспектуватиме, включено випробувальний центр ДП "Український державний центр радіочастот", ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" та український НДІ спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Відтепер вони мають право інспектувати та сертифікувати:

гральні автомати

гральні столи

онлайн-системи.

Зазначається, що видані раніше сертифікати на обладнання суб’єктами, погодженими в попередніх списках відповідно до вимог закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, є чинними до кінця терміну дії сертифіката.

