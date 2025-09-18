"Укрзалізниця" відновила живлення на пошкодженій ділянці

"Укрзалізниця" відновила живлення на ділянці, яку вчора вночі пошкодив ворог.

Про це "Укрзалізниця" повідомляє у Telegram.

"Всі поїзди вже проходять маршрут стандартним графіком. 4 зворотних поїзди, які додали найбільшого часу в дорозі внаслідок атаки, досі прямують із затримками більше години, проте залізничники роблять все, щоб надолужити відставання", – говориться у повідомленні.

Зокрема, поїзд №32 Перемишль - Запоріжжя сьогодні курсуватиме тільки до Дніпра і прибуде орієнтовно о 20:00. Пасажирів цього рейсу між Дніпром та Запоріжжям ми доставимо окремими вагонами, які відправляться після повної пересадки.

Крім цього, незначні зміни також стосуватимуться деяких пасажирів поїзда №38 Запоріжжя - Київ.

"Частина вагонів, з яких складається цей поїзд, не встигають вчасно доїхати до Запоріжжя через затримку, спричинену ворожою атакою, і залишаться в Дніпрі", – зазначає "Укрзалізниця" .

"Щоб не затримувати рейс зі станції відправки і якомога швидше вийти на стандартний графік, під час відправки із Запоріжжя до поїзда №38 ми додамо резервні вагони, в яких пасажири доїдуть до Дніпра, і вже там пересядуть в свої вагони після їх причепки до поїзда №38", – повідомляє компанія.

Раніше повідомлялося, що кілька потягів затримуються в межах 3 годин через знеструмлення кількох ділянок залізниці на Полтавщині внаслідок російського обстрілу, постраждала людина.

До цього 17 вересня після ворожої атаки російської армії на залізничну інфраструктуру низка поїздів стала курсувати за зміненим маршрутом.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив про затримку потягів на Дніпровського напрямку через ворожу атаку та знеструмлення як її наслідок.