Ворог вдарив по залізниці на Харківщині: пошкоджено локомотив

Росіяни у ніч на 14 травня завдали цілеспрямованих ударів по залізниці, уражено маневровий локомотив.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

"Завдяки роботі моніторингових центрів, які минулої доби працювали у посиленому режимі по всій Україні, локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що загалом за останні 2 дні внаслідок масованих атак було пошкоджено 4 локомотиви "Укрзалізниці".

Росія 14 травня здійснила масштабний комбінований удар по України, постраждали підприємства, критична інфраструктура, енергетика та приватна власність.