Російська влада заборонить майнінг криптовалют у прикордонній зоні з Україною

Російська влада може заборонити майнінг криптовалют у прикордонних з Україною районах Курської області.

З такою ініціативою звернувся губернатор цього регіону Олександр Хінштейн до міністра енергетики Сергія Цивілева, пише The Moscow Times

Заборону пропонується встановити на території Беловського, Большесолдатського, Глушковського, Кореневського, Льговського, Рильського, Суджанського та Хомутовського районів, а також у місті Льгов.

Хінштейн зазначив, що в регіоні виник ризик безконтрольного майнінгу через скасування плати за електроенергію в районах, у які зайшли Збройні сили України (ЗСУ) у 2024 році.

В уряді Курської області російському виданню РБК підтвердили звернення до уряду з цього питання.

Там уточнили, що мета ініціативи - "профілактика можливого енергодефіциту, пов'язаного з постійними атаками ЗСУ на систему енергопостачання та складнощами відновлення".

За словами джерел РБК на енергоринку, питання заборони майнінгу на території Курської області буде обговорюватися на засіданні російської урядової комісії з розвитку електроенергетики найближчим часом.

Один зі співрозмовників видання уточнив, що введення заборони можливе з ініціативи посадової особи регіону або за рішенням Міненерго РФ та російського уряду у випадках дефіциту потужностей.

