Дрони атакували завод "Газпрому" у Башкортостані

Альона Кириченко — 18 вересня, 12:55
Два безпілотника атакували "Газпром нафтохім Салават" в республіці Башкортостан. Завод знаходиться за 1500 км від кордону з Україною.

Про це повідомив очільник республіки Радій Хабіров.

"Ступінь ушкоджень з'ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці", – зазначив він.

За словами Хабірова, загиблих та постраждалих немає.

В ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.


