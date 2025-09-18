Дрони атакували завод "Газпрому" у Башкортостані
російські ТГ-канал
Два безпілотника атакували "Газпром нафтохім Салават" в республіці Башкортостан. Завод знаходиться за 1500 км від кордону з Україною.
Про це повідомив очільник республіки Радій Хабіров.
"Ступінь ушкоджень з'ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці", – зазначив він.
За словами Хабірова, загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо:
В ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.