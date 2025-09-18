Новости 18 сентября: экс-регионал Иванющенко в розыске, в РФ останавливаются АЗС из-за "форс-мажоров"

О чем говорили сегодня?

Об Иванющенко: Экс-нардепа от Партии Регионов Юрия Иванющенко, подозреваемого в легализации 18 га государственной земли в Киеве на более 160 млн грн, объявили в розыск.

О России: В России оптовые продажи бензина снизились до двухлетнего минимума, цены бьют рекорды, а дефицит обостряется в регионах РФ из-за высокого спроса среди аграриев и остановки НПЗ после атак украинских дронов. В регионах РФ две независимые сети (около 20 АЗС в каждой) приостановили розничные продажи.

Два беспилотника атаковали "Газпром нефтехим Салават" в республике Башкортостан. Завод находится в 1500 км от границы с Украиной.

О Плейсити: Украинское государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity определило, кто будет сертифицировать и инспектировать игорное оборудование. Это испытательный центр ГП "Украинский государственный центр радиочастот", ГП "Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей" и украинский НИИ специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины.

Об УЗ: "Укрзализныця" возобновила питание на участке, который 17 сентября повредил враг.

Экономика России разбалансирована. Рекордные военные расходы, низкие цены на энергоносители и исчерпание Фонда национального благосостояния делают свое дело. Макроэкономические индикаторы указывают на начало стагфляции в российской экономике.