В Росії зупиняються заправки через "форс-мажори" на НПЗ – росЗМІ

У Росії оптові продажі бензину знизилися до дворічного мінімуму, ціни бʼюь рекорди, а дефіцит загострюється у регіонах РФ через високий попит серед аграріїв та зупинки НПЗ після атак українських дронів.

Про це повідомляє російський "Комерсантъ".

Продажі бензину марки А-92 на Петербурзькій біржі 16 вересня знизилися на 21,7%, до 15,6 тис. тонн, що стало мінімальним показником з 2023 року. водночас Продажі А-95 скоротилися до попереднього дня на 15,5%, до 12,06 тис. тонн. Сумарна реалізація бензину на біржі знизилася на 19,1%, до 27,7 тис. тонн.

У повідомленні зазначають, що скорочення біржових продажів бензину безпосередньо пов'язане з позаплановими зупинками деяких великих російських НПЗ. При цьому, у повідомленні не зазначають причину зупинки, якою, ймовірно, є атаки українських дронів.

Як повідомляє російський "Комерсантъ", НПЗ в РФ оголошують "форс-мажор" і не відвантажують бензин, в результаті чого запаси на місцях швидко вичерпуються.

Через дефіцит пального на біржі, незалежні мережі АЗС програють конкуренцію великим мережам, які у пріоритеті постачальників.

16 вересня в регіонах РФ дві незалежні мережі (близько 20 АЗС в кожній) призупинили роздрібні продажі і відпускають бензин тільки за довгостроковими контрактами.

Зупинки НПЗ також збіглися з підвищеним попитом. Зниження обсягів продажів, зокрема, пов'язане з високим попитом з боку російських аграріїв в період активної збиральної кампанії у вересні-жовтні.

"Учасники ринку побоюються, що поставки бензину у вересні можуть бути відкладені через позапланові ремонти на НПЗ, а його значні продажі в останній тиждень серпня "не підкріплені наявністю фактичного ресурсу", – зазначає "Комерсантъ".

Нагадаємо:

В ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

Сили спеціальних операцій та Сили безпілотних систем уразили в ніч на 14 вересня один із найбільших НПЗ Росії у Ленінградській області "Кірішінефтеоргсинтез".

13 вересня у столиці російського Башкортостану Уфі безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл", сталася пожежа.