Ексрегіонала Іванющенка оголосили у розшук через махінації з держземлею

Екснардепа від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, підозрюваного у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн, оголосили у розшук.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Йдеться, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

Як зазначає НАБУ, для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев’ять ділянок по 2 га та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам.

Згодом сторони врегулювали конфлікт підписанням "понятійки" щодо спільного використання землі ринку. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок, інформує НАБУ.

Нагадаємо:

У вересні правоохоронці викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

До реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від Партії Регіонів та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України. Усім повідомлено про підозру.

За інформацією джерел УП, йшлось про колишнього "регіонала" Іванющенка Юрія та забудовницю Молчанову Владиславу.

Як інформують правоохоронці, Іванющенко переховується від органів прокуратури з 2014 року.