ЗС РФ не справляються: Росія дозволила "Лукойлу" самостійно збивати дрони у Каспії

Парламент Росії схвалив законопроєкт, який дозволяє охороні нафтових компаній збивати безпілотні апарати, які атакують їхні платформи у Каспійському морі.

Про це повідомляє російське медіа "Интерфакс".

Регулювання в першу чергу торкнеться компанії "Лукойл", що здійснює промисловий морський видобуток у російській частині Каспію.

"Лукойл" є найбільшою приватною нафтовою компанією в Росії.

Дно Каспійського моря юридично не є континентальним шельфом і не підпадає під визначення Конвенції ООН з морського права 1982 року, оскільки Каспій є замкнутою водоймою.

Зони, в яких "Лукойл" зможе збивати дрони – 500 метрів від кожної точки зовнішнього краю платформи, у повітряному просторі – 500 метрів від найвищої точки об'єкта, а в підводній частині — до природних обрисів дна моря.

У межах цієї зони охороні нафтової компанії буде дозволено придушувати, перехоплювати, пошкоджувати та знищувати безпілотні літальні, надводні, підводні та наземні апарати.

Для фізичного захисту нафтових об'єктів також зможуть залучатися підрозділи військ Нацгвардії РФ або приватні охоронні організації компанії.

Також у пояснювальних матеріалах до законопроєкту прямо згадуються об'єкти "Лукойлу": морські платформи імені Ю. Корчагіна та В. Філановського, МЛСК-2 імені В. Філановського та перевантажувальний комплекс "Юрій Корчагін".

Україна часто атакує платформи "Лукойлу" в Каспійському морі. Зокрема у ніч на 10 квітня підрозділи сил оборони України уразили дві бурові платформи російської компанії.