Новини 18 серпня: Українська атака зупинила поставки нафти до Угорщини, росіяни знищили нафтобазу SOCAR

Про що говорили сьогодні?

Про атаку України на російський нафтопровід Угорщина заявила, що атака України по російському нафтопроводу зупинили постачання нафти до Угорщини

Про російські удари. Росіяни вдруге за місяць вдарили по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR і знищили її.

Про держбюджет. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.

Про програму дій уряду.. Уряд презентував проєкт програми дій, у якому визначив 12 пріоритетів.Серед цілей – половина бюджету озброєнь має йти українським виробникам.

Про олігархів..Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання представників трьох заводів та бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про зарплати. В Україні зафіксовано понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам. Найчастіше боржниками є державні підприємства.

Про проблеми РФ..Оптові ціни на бензин у Росії побили нові рекорди після серії атак БпЛА по нафтопереробних заводах. В окупованому Криму та у Забайкальському краї РФ почали продавати бензин А-95 лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками.

Ексклюзиви ЕП

У липні Верховна Рада ухвалила запровадження експортних мит на сою та ріпак. Які втрати чекають на аграріїв і кому це вигідно?