Свириденко розповіла, що саме передбачає програма дій уряду

Проєкт Програми дій уряду на виконання задач, поставлених президентом України, базується на чотирьох опорах — безпека, економіка, гідність людини та відбудова.

Про це у Facebook написала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні ми презентуємо проєкт Програми дій уряду на виконання задач, поставлених Президентом. Він базується на чотирьох опорах — безпека, економіка, гідність людини та відбудова. На цій основі ми визначили 12 пріоритетів, які будемо перетворювати на конкретні рішення", – повідомила вона.

Серед цілей – половина бюджету озброєнь має йти українським виробникам. "Плануємо запуск Defence City і спільні виробництва зі світовими компаніями як Rheinmetall, BAE Systems та інші", – зазначила Свириденко.

Щодо євроінтеграції, уряд буде готовий розпочати переговори про вступ з ЄС за шістьма кластерами до кінця року.

"Від самого початку роботи цього уряду ми перезавантажили роботу БЕБ, АРМА та Митниці. Плануємо цифрові сервіси е-Нотаріат, е-Суд, ЦНАП 2.0", зазначила вона також, визначаючи антикорупцію одним з пріоритетних завдань.

"Ми запланували компенсації за зруйноване житло, зміни в пенсійній системі та наданні соціальних послуг. Плануємо 75 млрд грн на розвиток прифронтових регіонів у 2025-2026 роках. Також очікуємо, що 180 000 родин отримають підвищену допомогу при народженні дитини, а також 100 000 родин з дітьми до 3-х років охопить програма єЯсла та єСадок до 2026 року", зазначила очільниця уряду.

Говорячи про макрофінанси та реформи Свириденко повідомила, що Україна має запевнення від партнерів щодо підтримки у 37,4 млрд доларів у 2026-2027 році. Очікуємо місію МВФ, з високою долею вірогідності будемо мати нову програму. Також плануємо новий Митний кодекс.

Вона також пообіцяла, що бізнес матиме 5 років без перевірок і суттєву дерегуляцію. "До кінця 2026 року ми плануємо залучити понад 5 млрд євро через різні інструменти (UIF, G2G, ППП), перший проєкт Американсько-Українського фонду відбудови оцінюємо в 100 млн доларів. На політику "Зроблено в Україні" передбачимо 55 млрд грн", – повідомила Свириденко.

"Створюємо Фонд Відновлення та комплексний план відбудови. У фокусі — житло, енергетика й інфраструктура: 10 проєктів у ЖКГ, 5 — у транспорті, 4 — у житлі. Запускаємо програму "ВідновиДім", спеціальні програми для повернення українців із житлом, роботою й соцпідтримкою, а також механізм множинного громадянства", – йдеться у тому ж повідомленні.

Крім того, у планах накопичення 13,2 млрд кубів газу, запуск нових генеруючих потужностей, захист енергооб’єктів.

