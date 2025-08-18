В Криму бензин продають лише за талонами

В окупованому Криму та у Забайкальському краї РФ почали продавати бензин А-95 лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на місцеві ЗМІ.

Мешканці Криму скаржаться, що пальне зникло з більшості АЗС, а там, де ще є — його відпускають переважно "за талонами". Ціни на бензин зросли до 69,95 рублів за літр, попри офіційну систему стримування роздрібних тарифів.

Схожа ситуація і у Забайкаллі: у Краснокаменську та Борзі бензину марки А-95 немає у вільному продажу. На заправках висять оголошення, що паливо доступне лише для організацій. Обмеження діють ще з початку серпня, коли у Читі відпускали не більше 10 літрів на авто.

Російські ЗМІ пов’язують дефіцит та рекордне зростання оптових цін із наслідками ударів українських дронів по нафтопереробних заводах. З початку серпня атаки призвели до перебоїв у роботі низки НПЗ, що суттєво зменшило пропозицію на ринку пального.

Нагадаємо:

Бензин продовжує стрімко дорожчати на російському ринку, попри спроби влади стримати зростання цін повною забороною на експорт пального з країни.

Вартість бензину марки "АІ-95" на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі обновила історичний максимум, перетнувши позначку в 77 тис. рублів (964,6 дол) за тону.

З 2 серпня Рязанський нафтопереробний завод, що експлуатується нафтовою компанією "Роснефть", зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей після атаки безпілотників.

Раніше повідомлялося, що У Росії стрімко зростають ціни бензин – за останній рік роздрібні ціни підвищилися на 18%. До кінця 2025 року очікується ріст цін ще на 8%.

У травні Росія суттєво скоротила морський експорт бензину — показник знизився майже на 50% у річному вимірі.