Арешт акцій трьох заводів у справі Коломойського скасовано

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання представників трьох заводів та бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Transparency International.

Апеляція вирішила скасувати арешт низки активів. Суд переглянув ухвали від 14 та 16 липня, якими було заблоковано майно трьох підприємств.

Так, йдеться про 10,29% корпоративних прав АТ "Запорізький завод феросплавів" – 24,45 млн акцій та 10,29% власності майна підприємства. Також про 24,75% корпоративних прав АТ "Нікопольський завод феросплавів" – 384,6 млн акцій. та 24,75% власності майна і 24,28% корпоративних прав АТ "Покровський ГЗК" – 178,7 млн акцій.

Арешт наклали з метою можливої майбутньої конфіскації. Прокурор стверджував, що відповідно до реєстру ці частки опосередковано належать Ігорю Коломойському.

Представники Запорізького та Нікопольського заводу наполягали, що на момент арешту Коломойський уже не значився серед бенефіціарів, а про зміни у структурі власності стало відомо 15 липня. Представники АТ "Покровський ГЗК" зазначили, що це підприємство не є учасником кримінального провадження.

Прокурор заперечив, наголосивши, що дані реєстру підтверджують належність корпоративних прав. Він просив залишити арешт на майно, щоб статутний капітал не був формальною "паперовою" власністю, а реально забезпечував збереження активів.

Колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського підозрюють у привласненні 9,2 млрд грн банку разом з поплічниками під виглядом «оздоровлення» фінансової установи.





