Новости 18 августа: Украинская атака остановила поставки нефти в Венгрию, россияне уничтожили нефтебазу SOCAR

Об атаке Украины на российский нефтепровод Венгрия заявила, что атака Украины по российскому нефтепроводу остановили поставки нефти в Венгрию

О российских ударах. Россияне второй раз за месяц ударили по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR и уничтожили ее.

О госбюджете. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинский бюджет потребует 45 миллиардов долларов внешнего финансирования для финансирования долгов.

О программе действий правительства. Правительство представило проект программы действий, в котором определило 12 приоритетов. среди целей - половина бюджета вооружений должна идти украинским производителям.

Об олигархах... Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство представителей трех заводов и бизнесмена Игоря Коломойского.

О зарплатах. В Украине зафиксировано более 35 тысяч долгов по заработной плате работникам. Чаще всего должниками являются государственные предприятия.

О проблемах РФ...Оптовые цены на бензин в России побили новые рекорды после серии атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам. В оккупированном Крыму и в Забайкальском крае РФ начали продавать бензин А-95 только предприятиям и организациям по специальным картам.

