Ціни на бензин у РФ оновили рекорди на тлі ударів по НПЗ

Оптові ціни на бензин у Росії побили нові рекорди після серії атак БпЛА по нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr.

Внаслідок атак три ключові НПЗ припинили виробництво, що призвело до нестабільності на ринку пального.

18 серпня на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі ціна бензину АІ-92 досягла 71,5 тисяч рублів за тонну, а АІ-95 — 80,43 тисяч рублів за тонну. За один день ціни зросли на 1,33% та 2,2% відповідно, а з початку року АІ-92 подорожчав на 38%, а АІ-95 — на 49%.

Щоб охолодити ринок, уряд Росії запровадив заборону на експорт бензину до кінця вересня. Однак, оскільки обсяги експорту незначні, цей захід, ймовірно, не зможе суттєво вплинути на ситуацію, і країна може зіткнутися з дефіцитом пального.

З 2 серпня серії атак БпЛА призвели до зупинки роботи кількох великих НПЗ: Новокуйбишевського та Саратовського НПЗ "Роснефть", а також Волгоградського НПЗ "Лукойл", який є найбільшим на півдні країни.

Крім них також знизили потужності на Рязанському НПЗ, а на інших підприємствах, як-от Сизранський, Слов'янський і Афіпський НПЗ, також зафіксовано ушкодження.

З 2 серпня Рязанський нафтопереробний завод, що експлуатується нафтовою компанією "Роснефть", зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей після атаки безпілотників.

Раніше повідомлялося, що У Росії стрімко зростають ціни бензин – за останній рік роздрібні ціни підвищилися на 18%. До кінця 2025 року очікується ріст цін ще на 8%.

У травні Росія суттєво скоротила морський експорт бензину — показник знизився майже на 50% у річному вимірі.

В окупованому Криму та у Забайкальському краї РФ почали продавати бензин А-95 лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками.