В Україні зростають борги із зарплати: хто заборгував найбільше

В Україні зафіксовано понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам.

Такі дані оприлюднив "Опендатабот".

"Понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам зафіксовано в Україні станом на серпень 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників. Майже 2 тисячі компаній не виплатили працівникам зарплатню", – говориться у повідомленні.

35 471 провадження щодо боргів по заробітній платі відкрито в Україні станом на початок серпня 2025 року. Це на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату, уточнюють дослідники.

"Реєстр боржників постійно оновлюється: коли провадження закривають, його видаляють. Тож наведені цифри відображають ситуацію станом на початок серпня 2025 року", – додають вони.

Найчастіше боржниками є державні підприємства — 11 562 (33%), акціонерні товариства — 10 308 (29%) та товариства з обмеженою відповідальністю — 6 298 (18%).

Лідером за кількістю проваджень стало Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4 063 відкриті справи, говориться у повідомленні.На другому місці Карпатнафтохім з 1 188 провадженнями, а далі Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — Інжиніринг — 1 015.

7% від загальної кількості проваджень припадає на різні Облавтодори — 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплатню.

"Серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплатню мають дві компанії групи Дмитра Фірташа — по 336 та 2 провадження відповідно", – зазначає "Опендатабот".

"Загалом частіше за всіх в країні зарплату затримують компанії, що займаються виробництвом машин та устатковання — 5 681 провадження або 16% від загальної кількості. На другому щаблі серед боржників по зарплатні підприємства, що займаються будівництвом — 2 696 або 7,6%. Закривають трійку компанії з виробництва хімічної продукції — 2 670 або 7,5%", – говориться у повідомленні.

Найбільше заборгували підприємства у прифронтовій Сумській області — 6 305, на другому місці столиця — 3 784, на третьому — Дніпропетровщина з 2 456 провадженнями.

