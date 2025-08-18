Росіяни знищили нафтобазу SOCAR, яку атакували раніше

Росіяни вдруге за місяць вдарили по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR і знищили її.

Про це повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер та азербайджанське видання MINVAL.

"У передмісті Одеси виникло загоряння об'єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний поїзд Укрзалізниці", - повідомив Кіпер.

За словами голови Одеської ОДА, постраждалих унаслідок атаки немає.

Як повідомляє MINVAL, атакований енергетичний об'єкт належить компанії SOCAR.

За даними азербайджанського видання, це була серія прямих влучень, після чого виникла пожежа. Пошкоджено всі резервуари, будівлю насосної станції, операторські та вагові, технічні приміщення, зруйновано огорожу. Обсяг зберігання цієї нафтобази понад 16 тис. кубометрів.

Це вже друга атака на нафтобазу азербайджанської компанії в Україні в результаті воєнних дій РФ.

За інформацією директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, нафтобаза повністю знищена.

Нагадаємо:

Раніше вночі 8 серпня 2025 року Росією було здійснено удар 5 дронів типу "Шахед" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа, також пошкоджено трубопровід дизельного палива.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на тлі ударів росіян по нафтобазі SOCAR в Одеській області та газокомпресорній станції підписав розпорядження про виділення $2 млн Міністерству енергетики з метою надання гуманітарної допомоги Україні.

Перед цим видання Caliber.Az повідомляло, що Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, якщо РФ продовжить бити по газовій інфраструктурі України, по якій проходить азербайджанський газ.