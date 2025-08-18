Україна атакувала російську трубопровід до Угорщини та зупинила поставки нафти – Сіярто

Очільник угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто заявив, що атака України по російському нафтопроводу зупинили постачання нафти до Угорщини.

ПРо це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Україна знову атакувала нафтопровід до Угорщини, в результаті чого транспортування нафти до нашої країни припинено. Чергова атака проти нашої енергетичної безпеки обурлива і неприйнятна!", – повідомив очільник МЗС Угорщни.

Він навів слова заступника міністра енергетики РФ, що терміни відновлення постачання нафти невідомі.

Окрім цього Сіярто натякнув, що Україна залежить від постачання електроенергії з Угорщини.

"Нарешті нагадування для українських приймаючих рішення: електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України....", – додав Сіярто.

Нагадаємо:

Угорщина блокуватиме виплату Україні €6,5 млрд з Європейського фонду миру, доки Київ не дозволить російському "Лукойлу" транзит нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини.