Україна атакувала російську трубопровід до Угорщини та зупинила поставки нафти – Сіярто
Очільник угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто заявив, що атака України по російському нафтопроводу зупинили постачання нафти до Угорщини.
ПРо це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Україна знову атакувала нафтопровід до Угорщини, в результаті чого транспортування нафти до нашої країни припинено. Чергова атака проти нашої енергетичної безпеки обурлива і неприйнятна!", – повідомив очільник МЗС Угорщни.
Він навів слова заступника міністра енергетики РФ, що терміни відновлення постачання нафти невідомі.
Окрім цього Сіярто натякнув, що Україна залежить від постачання електроенергії з Угорщини.
"Нарешті нагадування для українських приймаючих рішення: електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України....", – додав Сіярто.
Нагадаємо:
Угорщина блокуватиме виплату Україні €6,5 млрд з Європейського фонду миру, доки Київ не дозволить російському "Лукойлу" транзит нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини.