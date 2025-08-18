Україна потребує $45 мільярдів зовнішнього фінансування наступного року – Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.

Про це він заявив під час презентації плану дій уряду, передає hromadske.

"У нас на наступний рік на сьогоднішній момент є зобовʼязання, які потенційно можна спрямувати на фінансування дефіциту бюджету на рівні 35 млрд доларів.

Як ви розумієте, цього недостатньо, тому нам зараз потрібно мобілізувати зусилля, зокрема перемовні, щоб закрити 2026 рік", — сказав Марченко.

Уряд шукає зовнішнє фінансування саме на 2026-2027 роки, оскільки з 2028 року Україна матиме в бюджеті ЄС власну програму, яка фінансуватиме бюджет. Щодо цього питання співпрацюватимуть із Єврокомісією, йдеться у повідомленні.

За словами очільника Мінфіну, на 2026 рік потреба бюджету більшою мірою закрита, "є певні запевнення". Загалом Україна співпрацює є G7, ЄС, Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів України підтримує діалог з власниками ВВП-варантів, за якими держава допустила дефолт на початку літа, проте нових переговорів про реструктуризацію інструмента не відбувалося.