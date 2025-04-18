Новини 18 квітня: оприлюднили текст меморандуму угоди про надра, новий етап переговорів – 24 квітня

Про що говорили сьогодні?

Про угоду щодо надр. Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Новий етап переговорів про надра почнеться у США 24 квітня, зараз опрацьовуються технічні питання та формулювання щодо роботи майбутнього інвестиційного фонду.

Про "Укрзалізницю". "Укрзалізниця" прокоментувала зміни до плану формування поїздів, зазначивши, що воно було ухвалене для рівномірного розподілу вагонопотоку на дільницях Помічна-Подільськ та Помічна-Чорноморська, а також задля забезпечення стійкої роботи тягових підстанцій та раціонального використання локомотивів, та недопущення понаднормових робіт локомотивних бригад.

Про Raiffeisen Bank. Raiffeisen Bank International (RBI), найбільший західний банк, який усе ще працює в Росії, зупинив спроби продати свій бізнес у цій країні на тлі потепління у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

Про податки. Міністр фінансів Сергій Марченко заперечив народним депутатам наявність наразі планів підняття податків або інших планів щодо фіскалізації.

Про овочівництво. Кабінет міністрів розширив можливості аграріїв щодо будівництва овочесховищ у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".