Новости 18 апреля: обнародовали текст меморандума соглашения о недрах, новый этап переговоров - 24 апреля

О чем говорили сегодня?

О соглашении по недрам. Министерство экономики Украины обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.

Новый этап переговоров о недрах начнется в США 24 апреля, сейчас прорабатываются технические вопросы и формулировки по работе будущего инвестиционного фонда.

Об "Укрзализныце". "Укрзализныця" прокомментировала изменения в план формирования поездов, отметив, что оно было принято для равномерного распределения вагонопотока на участках Помошная-Подольск и Помошная-Черноморская, а также для обеспечения устойчивой работы тяговых подстанций и рационального использования локомотивов, и недопущения сверхурочных работ локомотивных бригад.

О Raiffeisen Bank. Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейший западный банк, который все еще работает в России, остановил попытки продать свой бизнес в этой стране на фоне потепления в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

О налогах. Министр финансов Сергей Марченко отрицает народным депутатам наличие в настоящее время планов поднятия налогов или других планов по фискализации.

Об овощеводстве. Кабинет министров расширил возможности аграриев по строительству овощехранилищ в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".