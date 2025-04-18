Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Новости 18 апреля: обнародовали текст меморандума соглашения о недрах, новый этап переговоров - 24 апреля

Алена Кириченко — 18 апреля, 21:00
Новости 18 апреля: обнародовали текст меморандума соглашения о недрах, новый этап переговоров - 24 апреля

О чем говорили сегодня?

О соглашении по недрам. Министерство экономики Украины обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.

Новый этап переговоров о недрах начнется в США 24 апреля, сейчас прорабатываются технические вопросы и формулировки по работе будущего инвестиционного фонда.

Об "Укрзализныце". "Укрзализныця" прокомментировала изменения в план формирования поездов, отметив, что оно было принято для равномерного распределения вагонопотока на участках Помошная-Подольск и Помошная-Черноморская, а также для обеспечения устойчивой работы тяговых подстанций и рационального использования локомотивов, и недопущения сверхурочных работ локомотивных бригад.

О Raiffeisen Bank. Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейший западный банк, который все еще работает в России, остановил попытки продать свой бизнес в этой стране на фоне потепления в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

О налогах. Министр финансов Сергей Марченко отрицает народным депутатам наличие в настоящее время планов поднятия налогов или других планов по фискализации.

Об овощеводстве. Кабинет министров расширил возможности аграриев по строительству овощехранилищ в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

США налоги Укрзализныця овощи Raiffeisen корисні копалини

Укрзализныця

Новости 18 апреля: обнародовали текст меморандума соглашения о недрах, новый этап переговоров - 24 апреля
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев - Каменец-Подольский - Киев
В поезде Сумы - Киев произошел пожар, погиб железнодорожник

Последние новости