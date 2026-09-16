Федеральна резервна система США вперше з 2023 року підвищила процентні ставки

Федеральна резервна система США підвищила процентні ставки вперше з 2023 року на чверть процентного пункту і не виключає подальшого підвищення, і цей крок означає конфлікт між головою ФРС Кевіном Уоршем та президентом Дональдом Трампом.

Про це пише The New York Times.

"Федеральна резервна система підвищила процентні ставки на чверть відсотка в середу, що стало першим значним кроком голови центрального банку Кевіна М. Уорша у боротьбі з підвищеною інфляцією", – говориться у повідомленні.

Рішення, яке підвищує ставки до нового діапазону від 3,75 до 4 відсотків, підтримали всі 12 члени Федерального комітету з відкритих ринків. Це стало першим підвищенням ставки ФРС з липня 2023 року, зазначає видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що фінансові ринки роблять значні ставки на те, що керівництво Федеральної резервної системи (ФРС, Центральний банк США) підвищить облікову ставку на чверть процентного пункту в середу.

13 вересня Трамп вчергове наголосив, що США повинні мати найнижчі процентні ставки у світі, навіть попри те, що Варш знову стикається з тиском щодо підвищення вартості позик.