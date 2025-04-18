Мінекономіки оприлюднило текст меморандуму щодо угоди про надра зі США

Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Текст оприлюднено на сайті Мінекономіки.

Так, йдеться про те, що угода передбачатиме створення фонду інвестицій у відбудову України.

Крім того, угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів, переконують у профільному відомстві.

"Він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну", - йдеться у повідомленні.

Згідно з текстом меморандуму Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами.

"Тобто робота над Угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України", - додали в Мінекономіки.

Згідно з текстом документа, від переговорних груп щодо угоди між Україною та США очікується звіт про прогрес перемовин до 26 квітня 2025 року.

Повний текст меморандуму

МЕМОРАНДУМ ПРО НАМІР МІЖ УРЯДОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА УРЯДОМ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ УГОДИ ПРО ЕКОНОМІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ДЛЯ ВІДБУДОВИ ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що американський народ бажає інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна прагнуть до тривалого миру в Україні та міцного партнерства між їхніми народами та урядами; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок України у зміцнення міжнародного миру та безпеки шляхом добровільної відмови від третього за величиною у світі ядерного арсеналу; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна мають намір створити інвестиційний фонд для відбудови як частину економічного партнерства між двома народами та урядами; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна провели продуктивні технічні обговорення у Вашингтоні, округ Колумбія, нещодавно, з 11 по 12 квітня 2025 року, щоб завершити переговори щодо угоди про створення інвестиційного фонду для відбудови; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати поважають намір України уникнути конфліктів у розробці угоди з її зобов'язаннями в рамках вступу до Європейського Союзу або угод з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що без шкоди для будь-яких залишкових політичних чи юридичних процедур, необхідних для завершення домовленостей, Прем’єр-міністр України Шмигаль відвідає Вашингтон, округ Колумбія, на тижні з 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з Міністром фінансів США Бессент і надати підтримку на найвищому рівні для завершення технічних обговорень умов угоди про створення інвестиційного фонду для відбудови. Від переговорних команд очікується звіт про прогрес до 26 квітня 2025 року, з метою завершення обговорень до цієї дати та підписання угоди якомога швидше; ОТЖЕ, ВНАСЛІДОК ЦЬОГО , як підтверджується підписами нижче, уряд Сполучених Штатів Америки та уряд України підписують цей Меморандум про наміри з метою якнайшвидшого завершення підготовки необхідних документів для офіційного укладення угоди про економічне партнерство між народами Америки та України та створення інвестиційного фонду для відбудови.

Підписи у документі залишили міністр фінансів США Скотт Бессент та перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо:

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам.