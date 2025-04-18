В Мінфіні заперечують плани підняти податки

Міністр фінансів Сергій Марченко заперечив народним депутатам наявність наразі планів підняття податків або інших планів щодо фіскалізації.

Про це він сказав на "Годині уряду" у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття видатків не передбачаємо і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством", – запевнив Марченко.

Він повідомив, що найближчий план – підготовка бюджетної декларації на 2026-2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і є відповідною реакцією уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.

"Ми розуміємо і в цьому році реагуємо на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і в нас є відповідь на ці питання. І щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось "секретом Полішинеля" і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій", – зауважив очільник Мінфіну.

Він додав, що будь-які варіанти розвитку подій передбачають реакцію як воєнного стану, так і реакцію післявоєнного стану.

"Ми маємо бути до цього готові. Тому готуємо зараз відповідні пропозиції", – зазначив Марченко без додаткових деталей.

Нагадаємо:

Наповнення державного бюджету України в 2025 році йде за планом, однак в 2026 році лишається невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, тому податкова база може бути переглянута. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев