Уряд розширив програму "5-7-9%" для фермерів на будівництво овочесховищ

Кабінет міністрів розширив можливості аграріїв щодо будівництва овочесховищ у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомило Мінагрополітики.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 18 квітня.

Зазначається, що тепер агровиробники, що інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, зможуть скористатися державною підтримкою у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами – до 150 млн грн, як і підприємства тваринницької та переробної галузей.

В Мінагрополітики повідомили, що через війну та знищення інфраструктури в Україні дефіцит сховищ збільшився до 60%. Потреба у побудові сховищ складає 340 000 тонн.

"Це посилення продовольчої безпеки країни, що дозволить знизити цінові коливання на овочі та фрукти в міжсезоння", – зазначив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Нагадаємо:

Міністр аграрної політики та сільського господарства Віталій Коваль закликав бізнес інвестувати в овочесховища.