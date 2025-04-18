Уряд розширив програму "5-7-9%" для фермерів на будівництво овочесховищ
Кабінет міністрів розширив можливості аграріїв щодо будівництва овочесховищ у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це повідомило Мінагрополітики.
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 18 квітня.
Зазначається, що тепер агровиробники, що інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, зможуть скористатися державною підтримкою у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами – до 150 млн грн, як і підприємства тваринницької та переробної галузей.
В Мінагрополітики повідомили, що через війну та знищення інфраструктури в Україні дефіцит сховищ збільшився до 60%. Потреба у побудові сховищ складає 340 000 тонн.
"Це посилення продовольчої безпеки країни, що дозволить знизити цінові коливання на овочі та фрукти в міжсезоння", – зазначив міністр аграрної політики Віталій Коваль.
Нагадаємо:
Міністр аграрної політики та сільського господарства Віталій Коваль закликав бізнес інвестувати в овочесховища.