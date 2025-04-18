В "Укрзалізниці" відповіли на закиди про економічний тиск

АТ "Укрзалізниця" прокоментувала зміни до плану формування поїздів, зазначивши, що воно було ухвалене для рівномірного розподілу вагонопотоку на дільницях Помічна-Подільськ та Помічна-Чорноморська, а також задля забезпечення стійкої роботи тягових підстанцій та раціонального використання локомотивів, та недопущення понаднормових робіт локомотивних бригад.

Про це компанія повідомила у відповідь на інформаційний запит ЕП.

В повідомленні УЗ йдеться, що на згаданих маршрутах діють обмеження щодо інтервалу пропуску поїздів а також обмеження у подачі електроживлення.

Крім того, при прийнятті рішення враховано наявний та потенційний вагонопотік у напрямку найбільшого порту України – МТП "Південний", який забезпечується маршрутами.

В компанії також нагадали, що тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України мають індексуватися щороку. Проте, ця норма у попередні роки регулярно не виконувалася і динаміка індексації тарифів на залізничні вантажні перевезення суттєво відстала від змін цін на основні ресурси, які споживає залізниця.

"Зокрема, з моменту останнього перегляду тарифів на вантажні перевезення, ціни на електроенергію виросли на 166%, дизель — на 110%, запчастини для тепловозів — на 217%, запчастини для електровозів — на 22%, підшипники — на 37%, колеса суцільнокатані — на 20%, тощо", - йдеться у повідомленні компанії.

В результаті, як зазначено у відповіді, ці фактори позбавили АТ "Укрзалізниця" можливостей достатньою мірою виконувати ремонти інфраструктури та рухомого складу, індексувати заробітні плати залізничникам.

"Водночас приватні компанії мають можливість зокрема проводити індексацію тарифів за рахунок здешевлення логістики, що певною мірою дозволяє виконувати власні соціальні зобов’язання перед колективами, зокрема проводити виплати 13-ої заробітної плати", - порадили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

Напередодні, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявило про "стурбованість" щодо внесення змін "Укрзалізницею" до плану формування поїздів і відповідного збільшення тарифної відстані.

"Ми вкрай стурбовані зміною АТ "Укрзалізниця" з 5 квітня 2025 року плану формування поїздів, що прямують до Одеського морського торговельного порту, внаслідок якої тарифна відстань для поїздів з нашою продукцією була збільшена на 257 км, відповідно собівартість продукції теж суттєво виросла.

Ми вважаємо таку зміну маршрутів державною монополією "Укрзалізниця" штучною та безпідставною", - йшлося в повідомленні компанії.

Змінення тарифної відстані до Одеського торгівельного морського порту в "АрселорМіттал Кривий Ріг" вважають "штучним та вибірковим" і "не виключають ознаку цілеспрямованого економічного тиску на "АрселорМіттал Кривий Ріг".