Депутати підтримали законопроєкт про оподаткування посилок в першому читанні

Верховна рада підтримала в першому читанні законопроєкти №16051-1 та №15460 про обкладання ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок.

Це відбулося на засіданні парламенту в середу.

Документи передбачають, що на посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватися ПДВ, від якого вони раніше були звільнені.

Першого вересня законопроєкт підтримали 194 нардепів з 226 необхідних, 7 голосів проти, 39 – утримались. За повторне перше читання проголосували 216 нардепів, два голоси проти.

Водночас в обох випадках народні депутати проголосували за відправлення законопроєкту на доопрацювання.

Схвалення Верховною Радою цього законопроєкту є умовою надання Україні 700 мільйонів доларів за програмою Міжнародного валютного фонду та 3,7 млрд євро в рамках позики на 90 млрд євро від ЄС.

Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року та лише після відповідного рішення уряду.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.