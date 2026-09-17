Індія пригрозила США через "проєкт Грема" про санкції проти нафти РФ

Індія заявила, що можливі американські мита до 100% за купівлю російської нафти можуть зашкодити відносинам із Вашингтоном, і пообіцяла захищати власні торговельні та енергетичні інтереси.

Про це пише агентство Reuters.

Заява пролунала після того, як Палата представників США ухвалила законопроєкт про посилення економічного тиску на Росію. Документ дозволяє президенту Дональду Трампу запроваджувати мита до 100% проти Індії, Китаю та інших покупців російських енергоносіїв.

Законопроєкт уже передали Трампу на підпис.

У Нью-Делі заявили, що протягом останніх місяців пояснювали американським посадовцям можливі наслідки таких обмежень для двосторонніх відносин і світового енергетичного ринку.

Індія планує й надалі купувати енергоносії у різних постачальників залежно від ринкових умов. Країна є третім найбільшим імпортером нафти у світі та одним із головних покупців російської сировини.

Індійські нафтопереробники вже законтрактували російську нафту на вересень і жовтень. За даними Reuters, вони просять уряд домогтися від США пом'якшення обмежень або дозволу на закупівлю певних обсягів замість запровадження 100% мит.

Нагадаємо:

Палата представників США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Після цього документ має надійти на підпис очільнику Білого дому Дональду Трампу.

Згідно із документом, Трамп матиме право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають РФ обходити санкції.