Мінфін уперше порахував ціну податкових пільг – 1,7 трильйона

Податкові пільги, знижені ставки та спеціальні винятки мали у 2025 році сумарний "негативний вплив" на бюджет у 1,77 трлн грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на першу оцінку податкових видатків, проведену Мінфіном під час підготовки держбюджету-2027.

Прямий негативний вплив податкових інструментів оцінили у 1,55 трлн грн, умовно негативний — у 343,8 млрд грн. Водночас позитивний вплив окремих інструментів становив 127 млрд грн.

Найбільші суми припали на податок на доходи фізичних осіб — 659,4 млрд грн і ПДВ — 613,7 млрд грн. Податкові видатки за акцизами оцінили у 180,5 млрд грн, за податком на прибуток — у 96,1 млрд грн.

Найбільшим окремим інструментом стало звільнення доходів ФОПів-єдинників від ПДФО — 548,6 млрд грн. В оцінці ПДВ найбільше припало на експорт товарів — 97,4 млрд грн.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року Мінфін затвердив методологію оцінювання податкових пільг. Її запровадження було одним зі структурних маяків програми МВФ.