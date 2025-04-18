Raiffeisen Bank вирішив не продавати свій бізнес у РФ: до чого тут США

Raiffeisen Bank International (RBI), найбільший західний банк, який усе ще працює в Росії, зупинив спроби продати свій бізнес у цій країні на тлі потепління у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела.

RBI перебував під тиском регуляторів та урядів, зокрема ЄС і США, які вимагали продати російський бізнес після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Продаж, який і без того був складним, ускладнився ще більше у вересні, коли російський суд заморозив акції російської "дочки" Raiffeisen, а в січні зобов’язав банк виплатити 2 мільярди євро компенсації. Тоді RBI заявив, що через судову тяганину передача права власності на акції стала неможливою.

Однак у лютому банк вирішив призупинити процес продажу, коли Москва й Вашингтон почали відновлювати політичні контакти, розповіли двоє обізнаних у переговорах людей.

Один із них пояснив, що на паузу вплинули глобальна невизначеність і зміна у взаєминах між США та Росією. "Це зроблено для того, щоб оцінити ситуацію й зрозуміти, чи зміниться позиція США", — сказав він.

Третє джерело повідомило, що активні спроби продати бізнес наразі припинилися, хоча ситуація всередині компанії ще може змінитися. Він відмовився сказати, чи саме геополітичні події або судова справа стали причиною зупинки.

У заяві RBI зазначено, що процес продажу "триває", але судова справа унеможливила завершення будь-якої угоди.

"На цю мить акції RBI в Raiffeisen bank Russia заблоковані, тож здійснити угоду наразі неможливо", — йдеться в повідомленні. У банку додали, що робота з поступового згортання бізнесу продовжується відповідно до вимог Європейського центрального банку.

Призупинення процесу продажу відбулося на тлі сигналів від США, які раніше попереджали австрійський банк про ризик втрати доступу до американської фінансової системи через зв’язки з Росією, але зараз демонструють зацікавленість у відновленні економічної співпраці з Москвою.

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США та Росія обговорюють "дуже привабливі комерційні можливості" після його третьої зустрічі з Путіним цього року.

Нагадаємо:

Австрійський Raiffeisen Bank International AG заробляє гроші на фірмах, що постачають продукцію армії Путіна.

Консолідована російська філія австрійського Raiffeisen Bank International продовжує утримувати та просувати інвестиції в російські державні та приватні організації, які перебувають під санкціями.

Російський суд зобов’язав австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) виплатити понад 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів) як компенсацію збитків російському співвласнику компанії Strabag – інвесткомпанії "Расперія".

Російський уряд заблокує будь-які спроби Raiffeisen Bank International AG та UniCredit SpA продати свої місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який може потрапити під санкції.