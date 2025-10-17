Новини 17 жовтня: відключення світла, зростання доходів українців на Onlyfans та обвал цін на роснафту

Про що сьогодні говорили:

Про світло. В областях України почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії. У всіх областях країни ввели графіки обмеження потужності для бізнесу, графіки для населення не діятимуть.

Про газ. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 17 жовтня планує обговорити з ним допомогу Україні щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї та термінову енергетичну допомогу.

Про держбюджет. Бюджетний комітет рекомендував до першого читання бюджет-2026 року і запропонував зміни.

Про акції. Українські акції на Варшавській фондовій біржі зросли на 5,43% після оголошеної напередодні ввечері домовленості про зустріч Трампа з Путіним.

Про Onlyfans. Сума доходів українців від розміщення контенту на платформі Onlyfans за 2023 рік становить 131,75 млн дол. – це на 20 млн дол. більше, ніж за 2020-2022 роки

Про аліменти. За 9 місяців 2025 року Державна виконавча служба стягнула на 29% більше аліментів, ніж за аналогічний період минулого року. Зокреме, на Тернопільщині боржника змусили заплатити 421 тис. грн.

Про кадри. В Україні попри стабільну роботу більшості підприємств, впевненість бізнесу в майбутньому ослабла, а нестача працівників і зростання цін б'ють по бізнесу сильніше, ніж обстріли.

Про російську нафту. Вартість нафти Urals, головної експортної марки російських нафтовиків, уперше з весни 2025 року впала нижче за $50 за барель

Ексклюзиви ЕП:

Наркотрафік чи карибська нафта: чому насправді США б'ють по суднах біля Венесуели

США завдали ударів по суднах біля берегів Венесуели, спричинивши небезпечне загострення в Карибському морі. Чи стає регіон новою гарячою точкою світового протистояння?