В усіх областях ввели графіки обмеження електроенергії для промисловості

На Тернопільщині ввели графіки обмеження електроенергії для бізнесу

За вказівкою НЕК "Укренерго" у всіх областях країни ввели графіки обмеження потужності для бізнесу, графіки для населення не діятимуть.

Про це повідомляють місцеві обленерго.

Обмеження діятимуть з 7:00 до 22:00 17 жовтня на Тернопільщині, Полтавщині, Харківщині, Волині. Графіки не стосуватимуться населення.

"Просимо споживати електроенергію ощадливо та відповідально, аби зменшити навантаження на об'єднану енергосистему", – йдеться у повідомленні.

У "Полтаваобленерго" зазначили, що у разі недотримання заданої величини розвантаження енергосистеми, НЕК "Укренерго" може застосувати графік аварійних відключень споживачів або графік погодинного відключення електроенергії.

Оновлено:

У Міненерго повідомили, що графіки обмеження потужності для промисловості ввели в усіх областях країни з 7:00 до 22:00.

Нагадаємо:

