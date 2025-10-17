Українська правда
В Україні почались аварійні відключення

Володимир Тунік-Фриз — 17 жовтня, 09:26
В областях України почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК та місцеві обленерго.

Так, ДТЕК повідомила про аварійні відключення на Дніпропетровщині.

Окрім цього про відключення повідомляють на Сумщині.

Пізніше, близько 9:34 ДТЕК повідомила про екстрені відключення у Києві та області.

Графіки аварійних відключень також діють у Кіровоградській області та на Житомирщині.

О 10 годину НЕК "Укренерго" повідомила, що обмеження також застосовують у Черкаській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях.

Нагадаємо:

За вказівкою НЕК "Укренерго" у Тернопільській області ввели графіки обмеження потужності для бізнесу, графіки для населення не діятимуть.

