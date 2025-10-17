Брак кадрів і зростання цін б’ють по бізнесу сильніше, ніж обстріли — опитування

В Україні попри стабільну роботу більшості підприємств, впевненість бізнесу в майбутньому ослабла, а нестача працівників і зростання цін б'ють по бізнесу сильніше, ніж обстріли.

Про це свідчать результати 41-го щомісячного опитування, яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів з 16 по 30 вересня серед 475 промислових підприємств.

"Упевненість бізнесу в майбутньому ослабла, темпи відновлення сповільнилися, а невизначеність у довгостроковій перспективі продовжує зростати на тлі постійного тиску проблем із кадрами, фізичною безпекою внаслідок війни та зростання цін", - зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Індекс відновлення ділової активності знизився після серпневого зростання — з 0,08 до 0,05.

Вже 65% підприємств працюють на 75% і більше своєї потужності (у серпні — 63%). Частка тих, хто взагалі не працює, зросла з 2% до 4%, однак залишається низькою.

53% підприємств повідомили про посилення труднощів з пошуком кваліфікованих працівників, а 40% — з некваліфікованими. Це підтверджує, що брак робочої сили залишається найгострішою проблемою бізнесу.

"Трійка лідерів перешкод фактично незмінна — змінюються лише абсолютні значення. Якщо в серпні на другому місці були "зростання цін на сировину, матеріали та товари" та "небезпечно працювати" (по 52%), то у вересні дещо зросла актуальність зростання цін (до 55%), а показник "небезпечно працювати" знизився на 1 в.п. (до 51%)", – повідомив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

За його словами, перешкода "небезпечно працювати" вже понад рік утримується вище позначки 50%.

89% відсотків українських підприємців назвали закінчення війни ключовою умовою розвитку бізнесу, на другому місці - зниження податків.