Українські акції підскочили на Варшавській біржі на тлі розмови Трампа та Путіна

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) зранку 17 жовтня зріс на 5,43% – до 507,91 пункту після оголошеної напередодні ввечері домовленості про зустріч президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним у Будапешті.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані WSE.

Основний індекс біржі WIG20 знизився на 1,81%.

Від початку дня станом на 12:45 курс акцій найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" виріс на 3,45%, Milkiland – на 13,26%, агрохолдингів ІМК, "Агротон" та KSG-Agro – на 5,91%, 4,65% та 2,68% відповідно.

Акції найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, додали 2,47%, Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами – на 17,02%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo зріс на 10,08%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП після невеликого зростання на початку торгів потім подешевшали на 3,06%.

Щодо єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі після кількох днів зростання їх курсу на очікуваннях зустрічі наприкінці тижня Трампа з президентом України Володимиром Зеленським зранку 17 жовтня єдина динаміка була відсутня: деякі папери подорожчали, а деякі й подешевшали в рамках 1,5%.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня після телефонної розмови з главою Кремля Володимиром Путіним анонсував двосторонню зустріч у столиці Угорщини.

17 жовтня запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.