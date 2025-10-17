Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50

Вартість нафти Urals, головної експортної марки російських нафтовиків, уперше з весни 2025 року впала нижче за $50 за барель.

Про це пише The Moscow Times.

Зокрема, у порту "Приморськ" на Балтійському морі котирування в середині тижня опускалися до $47,4.

У результаті Urals вперше пішла нижче оновленої цінової стелі Євросоюзу, яка була встановлена ​​на рівні $47,6.

Зазначається, що російська нафта дешевшає слідом за світовими нафтовими котируваннями, які цього тижня оновили мінімуми з травня. Так, вартість сорту Brent за три тижні впала на 15% і зараз становить трохи вище $60.

Як повідомлялося, причина – у перемир'ї між Ізраїлем та ХАМАС, яке знизило напруженість на Близькому Сході та загрози для танкерів, що проходять Суецьким каналом та Червоним морем. Наразі ринок сфокусований на надлишку нафти, який організують країни ОПЕК+, що нарощують видобуток.

Падіння цін на нафту обіцяє нові проблеми федеральному бюджету Росії, який за січень-вересень втратив 21% сировинних доходів. Спочатку проєкт бюджету на 2025 рік склали з розрахунку, що барель Urals буде коштувати $70, проте згодом плановий рівень знизили до $58. Разом з ним було радикально зменшено план щодо нафтогазових доходів: замість 10,9 трлн рублів тепер влада очікує 8,6 трлн.

Нагадаємо:

Російський Мінфін у бюджет на 2026 рік заклав Urals по $59 і збереження сировинних надходжень на низькому рівні – 8,9 трлн руб., що на 20% нижче, ніж у 2024 році. При рекордних військових витратах це може призвести до дефіциту бюджету РФ у 3,8 трлн руб.

Аналітики російського Мінекономрозвитку прогнозували підвищення середньої ціни нафти Urals із $58 за барель у 2025 році до $65 у 2028, однак цей сценарій можливий лише у випадку виходу Росії з міжнародної ізоляції.