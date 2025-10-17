У 2023 році українці заробили на Onlyfans більше, ніж за попередні три роки: названо суму

Сума доходів українців від розміщення контенту на платформі Onlyfans за 2023 рік становить 131,75 млн дол. – це на 20 млн дол. більше, ніж за 2020-2022 роки.

Про це йдеться у відповіді ДПС на запит народного депутата Ярослава Железняка, яка є у розпорядженні ЕП.

Так, за даними податкової, у 2023 році доходи від діяльності на Onlyfans отримували 7914 українців – це на понад 2 тисячі більше, ніж у попередні три роки. У 2020-2022 роках на цій платформі заробляли 5 435 українців.

Сума доходів українців від Onlyfans у 2023 році становила 131,755 млн дол. або 4,89 млрд грн (за середньорічним курсом НБУ). Якби з цієї суми заплатили усі належні податки, то до державного бюджету могло б надійти понад 953 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

ДПС вже опрацювала відповідні дані про надходження українців від Onlyfans та почала розсилати їм "листи щастя" з вимогою задекларувати доходи та сплатити податки.

Крім цього, 29 серпня цього року українська податкова звернулася до податкового органу Великої Британії для того, аби отримати дані про заробітки українців на платформі Onlyfans за 2024 рік. Відповідь на цей запит до України ще не надійшла.

Зазначимо, що раніше ЕП намагалася отримати від ДПС інформацію про кількість українців, які отримували доходи на Onlyfans у 2023 році, проте у податковій залишили це питання без відповіді, назвавши розголошення цих даних "загрозою для національної безпеки".

Також у ДПС повідомили, що сума податкового боргу українців за доходи, отримані від Onlyfans у 2020-2022 роках становить 380 млн грн.

Зазначимо, що платформу Onlyfans використовують передусім для розміщення та монетизації порнографічного контенту, виготовлення та поширення якого в Україні вважається кримінально карним злочином. Відповідно до статті 301 Кримінального кодексу відповідальність за таку діяльність може сягати до 7 років позбавлення волі.

Попри це податкові органи продовжують стягувати з творців порно податки за отримані ними доходи, а сама платформа Onlyfans є платником податків в Україні (сплачує податок на додану вартість за придбаний українськими споживачами контент).

Напередодні одна з моделей Onlyfans зареєструвала петицію на сайті Офісу президента з вимогою скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення дорослого порно. Своє прохання вона аргументувала тим, що сплатила отриманих на Onlyfans доходів 40 млн грн податків.

Згодом на петицію відповів президент Володимир Зеленський, формально переспрямувавши відповідальність за декриміналізацію порно на Верховну Раду.

Нагадаємо:

Українська податкова отримала дані про всіх творців контенту на платформі OnlyFans восени 2024 року. Згодом, за рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало Бюро економічної безпеки, яке почало проводити обшуки у моделей, які заробили найбільше грошей.

Тоді ЕП отримала копію повістки на допит, яку БЕБ відправила іншій моделі OnlyFans, у якої БЕБ встигла провести обшук та вилучила майно. У ній формальною підставою слідчих дій є розслідування правопорушення за статтею 301 ККУ (що не є у підслідності БЕБ). Коментуючи цю ситуацію у БЕБ заявили, що громадянки, яких там допитували, просто "неправильно зрозуміли".

У відповідь на запит ЕП у Національній поліції неодноразово повідомляли, що офіційно не отримували дані осіб, які отримували доходи з платформи OnlyFans. Водночас неофіційно ЕП вдалося дізнатися, що відповідними базами даних торгують окремі представники правоохоронних органів за 400 доларів.