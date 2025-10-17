Комітет Верховної Ради рекомендував до першого читання бюджет-2026 року

Бюджетний комітет рекомендував до першого читання бюджет-2026 року.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

Комітет у форматі бюджетних висновків Верховної Ради пропонує уряду внести в проєкт держбюджету низку змін.

У сфері оборони він рекомендує розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та СЗР.

У сфері освіти – розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%. А також вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Крім того, спрямувати 500 млн грн на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій.

У сфері охорони здоров'я рекомендують розглянути можливість передбачити ДОДАТКОВІ кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проєкті бюджету)

Комітет рекомендує визначити МОЗ відповідальним за всі публічні інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я, передавши йому кошти на виконання таких проєктів від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити кошти на такі проєкти на 500 млн грн.

"Для місцевих бюджетів при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держстату, а кількість ВПО за даними Мінсоцу", – повідомляє Підласа.

А також опрацювати питання погашення різниці в тарифах та розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад.

У соціальній сфері уряду радять подати законопроєкт про спеціальні пенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах) та збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО.

Для підтримки бізнесу – щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, та передбачити 1 млрд грн за новим напрямом підтримки – на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни

А також розглянути можливість передбачити ДОДАТКОВІ кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації с/г техніки, а також додаткові кошти на підтримку с/г виробників.

"Очікуємо розгляд в залі 21-22 жовтня", – додала Підласа.

Нагадаємо:

Бюджетний комітет ВР опрацював 3 339 поправок до проєкту бюджету на 2026 рік: орієнтовна вартість пропозицій нардепів перевищує 7,1 трлн грн - це додатково майже півтора бюджету-2026.

Пріоритетом державного бюджету на 2026 рік будуть видатки на оборону та соціальну сферу.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.