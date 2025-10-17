Стягнення аліментів: Мін’юст розповів про "рекордсменів"

За 9 місяців 2025 року органами Державної виконавчої служби стягнуто 11,6 млрд грн аліментів, що на 2,65 млрд грн (29,4%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Станом на 1 жовтня 2025 року понад 189 тис. осіб мають заборгованість по аліментам за понад 3 місяці, говориться у повідомленні.

З них до 150 тис. застосовано заходи, передбачені законом "Про виконавче провадження", — тимчасові обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні транспортними засобами та користуванні зброєю.

Найбільше боржників, які більше трьох місяців не сплачують аліменти, зафіксовано у Дніпропетровській області (16,2 тис.), Харківській (13,8), Донецькій (12,4), Запорізькій (11,1) та Одеській (9,7). Найменше — у Чернівецькій (0,7 тис.), Тернопільській (0,9) та Луганській (0,5) областях.

Результати роботи державних виконавців свідчать про дієвість застосованих заходів. У Тернопільській області завершено провадження щодо стягнення понад 421 тис. грн аліментів.

"Після арешту коштів та внесення даних боржника до Єдиного реєстру боржників усю суму перераховано матері дітей, а понад 29 тис. грн виконавчого збору — до державного бюджету", – повідомляє міністерство.

У Кропивницькому державні виконавці стягнули з боржника понад 306 тис. грн, включно зі штрафом, які були перераховані на користь стягувачки після арешту рахунків і майна.

Ефективну роботу демонструють і інші регіони. У Дніпропетровській області боржник сплатив 371 тис. грн аліментів та 185 тис. грн штрафу після накладення арешту на кошти. Додатково до бюджету надійшло майже 38 тис. грн виконавчого збору.

У Херсонській області державні виконавці забезпечили повну сплату 212 тис. грн боргу та 29 тис. грн штрафу.

"Завдяки арешту майна, внесенню даних боржника до Єдиного реєстру боржників і тимчасовим обмеженням у правах кошти були перераховані матері дитини, а понад 21 тис. грн виконавчого збору — державі", – зазначено у повідомленні.

"Аліменти — це не допомога чи добровільна ініціатива, а визначений законом обов'язок батьків перед дитиною. Той, хто ухиляється від виконання цього обов'язку, має нести відповідальність відповідно до закону", – зазначає міністерство.

Нагадаємо:

За 8 місяців 2025 року українськими судами було винесено 12 714 наказів про стягнення аліментів. Це на 6% менше, ніж за той самий період торік, та на 28% менше, ніж у 2021-му.

Станом на серпень 2024-го на 14% побільшало боргів по аліментах від початку великої війни – до майже 190 тисяч проваджень.