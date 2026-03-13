"Київстар" заробив більше чверті мільярда доларів у 2025 році

Скільки заробив Київстар у 2025 році

Скоригований чистий прибуток найбільшого мобільного оператора України "Київстар" за 2025 фінансовий рік склав 289 млн доларів, а прибуток на акцію – 1,32 долара.

Про це йдеться у звіті компанії.

Нескоригований чистий прибуток склав 124 млн доларів, а прибуток на акцію – 0,57 долара США.

Як повідомляють у компанії, розбіжності з скоригованими показниками зумовлені негрошовими витратами у розмірі 162 млн доларів, пов'язаними з лістингом "Київстар" у 3 кварталі 2025 року.

Нескоригований чистий прибуток за 4 квартал 2025 року склав 90 млн доларів.

Дохід компанії зріс на 26% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, як повідомляють, завдяки розвитку цифрових послуг та розширенню мережі.

Загальний дохід за 2025 фінансовий рік зріс на 25,9% до 1,1 млрд доларів.

Дохід від цифрових послуг "Київстару" у 2025 році зріс у 4,7 раза до 124 млн доларів, склавши 10,7% у структурі доходів.

"На 2026 рік "Київстар" очікує зростання доходу в доларах США на 8–11% та EBITDA на 5–8% за умови курсу 44,5 гривні за долар.

Це базується на зростанні доходу в гривнях на 15–18% та зростанні EBITDA на 12–15%. Інтенсивність капітальних витрат у 2026 році очікується на рівні 23–26% від доходу", – зазначили у компанії.

