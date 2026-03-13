"Нафтогаз" остаточно виграв у "Газпрому" суд на понад $1,4 мільярда
Група "Нафтогаз" остаточно виграла суд проти російського "Газпрому" на суму понад $1,4 млрд.
Про це повідомляє голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.
Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу російської компанії та залишив у силі рішення арбітражу від червня 2025 року, зазначив він.
За словами Корецького, рішення зобов'язує "Газпром" сплатити "Нафтогазу" заборгованість за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки і судові витрати.
Наразі компанія працює над примусовим стягненням боргу, паралельно триває низка інших судових процесів проти країни-агресора для компенсації збитків.
Нагадаємо:
Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов'язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз України".