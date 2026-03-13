"Національний кешбек": Кабмін додатково виділив понад 2 мільярди

Кабінет міністрів України виділив 2,1 млрд грн на програму "Національний кешбек".

Про це йдеться в розпорядженні №218 від 12 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

Уряд установив, що у 2026 році витрати для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва можуть здійснюватися за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі.

Крім того, Кабмін виділив Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства 2,138 млрд грн для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва.

У звʼязку з цим Мінекономіки доручено здійснити використання коштів відповідно до постанови про реалізацію експериментальних проєктів у рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Нагадаємо:

За умовами державного кешбеку на пальне, під час купівлі на АЗС повертатимуть від 5 до 15% вартості залежно від виду пального.