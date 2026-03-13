Суд в Австрії остаточно закрив справу Фірташа: його не екстрадують

Вищий земельний суд Відня відмовився приймати апеляцію на рішення про відмову в екстрадиції олігарха Фірташа до США, остаточно закривши 12-річну судову справу через пропуск терміну.

Про це повідомляє Kurier.

Віденська прокуратура у листопаді 2024 запізнилася з поданням апеляції на рішення суду.

Провадження не змогли відновити через пропущений термін. Прокуратура подала до суду клопотання щодо відновлення пропущеного строку, проте той відмовив їй.

Згідно з австрійським законодавством, рішення про відмову від продовження строку неможливо оскаржити: найімовірніше, це стане останнім рішенням у справі Фірташа.

Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро. Відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожувало до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" – газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесли також його суперечки з експрем'єркою Юлією Тимошенко.

Прокурори намагалися притягнути Фірташа до суду в США за звинуваченнями в тому, що він очолював змову з метою виплати 18,5 млн дол. індійським чиновникам для сприяння реалізації титанового проекту вартістю 500 млн дол.

У червні 2023 року австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його до США.

Тоді причиною відмови в екстрадації олігарха став його дипломатичний статус в Білорусі – офіційно він займав посаду "радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні".

Також Україна ввела санкції проти Фірташа в 2021 році за постачання титану російським виробникам зброї. Велика Британія також ввела санкції проти нього в 2024 році.